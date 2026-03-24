清明節（先祖を祭る中国の伝統的な祭日、今年は4月5日）に合わせて4月4日から6日が3連休となる中国。連休初日となる4日の列車チケットが21日から購入できるようになった。花見などをメインにした連休中の旅行の予約が好調となっている。データによると、花見に関連したキーワードの検索回数が前月比で6割増以上に達した。中でも人気の都市は武漢、昆明、大理、杭州、成都などだ。列車チケット購入プラットフォームの検索状況を見る