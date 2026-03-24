日常生活で何気なく使っている言葉の「響き」に注目して、パズルを解き明かす心地よい刺激を楽しみませんか？今回は、過去の経験を保持する力から、身近な気象の指標、さらに内面的な感情を表す言葉まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□く□□ん□□くれヒント：過去