“運転に使わない”ミラー!? その役割とは？冬の寒さがやわらぎ、やわらかな春の日差しを感じる季節になると、クルマでの外出もどこか気分が軽くなるものです。ドライブの途中、信号待ちや駐車の合間にふとサンバイザーを下ろしたとき、小さな鏡が付いていることに気づいた経験がある人も多いのではないでしょうか。【画像】「えっ！」斬新すぎる!? 最新アルファードの画期的な「バニティミラー」画像を見る！（14枚）一見す