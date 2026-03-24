Image: Amazon 有線狙いの人、今日がその日です。ヘッドホン選びは永遠に終わらない長き旅。自分の中でのベストな音、装着感、機能を求めると、なかなかズバリの答えが出ません…。でも、ちょっといい音をカジュアルに楽しみたい。といったニーズに答えてくれる選択肢で、いま一番コスパが高いのは、コイツなんじゃないかなって思うんです。 Sennheiser HD 599 SE 12,800