ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は24日、新フォーマットのアトラクション『ユニバーサル・ストーリー・ウォーク』と、コラボ第1弾コンテンツを発表した。【画像】USに登場！ 『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』初登場となる『ユニバーサル・ストーリー・ウォーク』は、自身の足で歩いて巡り、全身で物語にひたる超没入型のウォークスルー・アトラクション。巨大スクリーンやプロ