アサヒグループHDのロゴマーク＝2025年10月3日、東京都墨田区アサヒグループホールディングスは24日、サイバー攻撃によるシステム障害の影響で、2026年1〜3月期連結決算の開示を延期すると発表した。通常は毎年5月に発表していた。システム障害の影響で決算関係の集計が遅れているとしている。25年12月期の有価証券報告書についても提出期限の延長を、関東財務局に申請するとした。当初の提出期限は3月31日だった。アサヒは2