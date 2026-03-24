来年の春から高校生が使う教科書の検定結果が公表されました。「国語」や「情報」などでは、生成AIの仕組みや利用方法などについて盛り込まれました。今回の検定対象は、主に高校2年生が来年4月から使う教科書で、220点が合格しました。今回、ほとんどの教科書に二次元コードが掲載され、リンク先で漢字や重要古語の確認テストができるほか、「理科」では実験動画が確認できるなどデジタル教材が増加しています。また、「国語」や