女優の葵わかな（27）が23日、自身のインスタグラムを更新。小・中の同級生の結婚式に参列したことを報告した。「先日、小・中の同級生の結婚式に行ってきました」と報告。「昔馴染みの友達と大切な日に集まれて本当に幸せな日だった〜！女の子たちみんなで思い思いにオシャレして集合！もとっても楽しかったです写真もたくさん撮りました」とつづった。「和」のニュアンスを感じさせるモダンなロングドレススタイルの参列