タレント恵俊彰（61）が24日、MCを務めるTBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。自転車の交通違反に反則金が発生することについてコメントした。番組では、4月1日から16歳以上の自転車の交通違反に対し、警察が反則金納付を通告できる交通違反切符（青切符）制度がスタートする件について特集した。恵が「さて、4月1日からスタートしますね。自転車の交通違反に青切符ということになります。113も違反行為があるんで