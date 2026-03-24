落語家の桂あやめはこのほど、４月１２、１３日に大阪・天満天神繁昌亭で「第１５回花詩歌タカラヅカ」（はなしか―）公演として「なりきりタカラヅカ『ファントム』」を上演すると発表した。「花詩歌タカラヅカ」は、２０１８年星組公演「ＡＮＯＴＨＥＲＷＯＲＬＤ」など落語を題材にした作品を数多く生み出した、宝塚歌劇団の演出家・谷正純氏（昨年４月死去）に、林家花丸がタカラジェンヌへの落語指導を頼まれたことをき