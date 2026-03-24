Ｊ２藤枝は２４日、焼津市内で札幌戦（２８日・藤枝）に向け、練習を行った。前節の福島戦で今季初ゴールを決めたＭＦ岡沢昂星（２２）が、今季の変化に確かな手応えを感じている。待望の一撃は１―０の前半１４分だった。攻守が切り替わった直後、ＭＦ中村優斗がボールを持つと一気にゴール前へ前進し、スペースに侵入。パスを受けた際のトラップは浮いたものの冷静に収め、切り返して相手をフェイントでかわすと、左足でゴー