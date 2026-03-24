日差しがすっかりやわらかく、花の香りもどこからかするような。気づけばもう４月も間近ですね。４月の和風月名は「卯月（うづき）」。干支（えと）で４番目にあたる「卯」にちなんで卯月。または「卯の花」とも呼ばれるうつぎが、花を咲かせる時期であることから「卯花月（うのはなづき）」。転じて「卯月」という説も。そんな４月の代表的な行事の「花見」と、旬を迎える「たけのこのゆで方、保存方法」を紹介します。花見お花見