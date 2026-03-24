米国のトランプ大統領はイランの発電所総攻撃のタイムリミットを5日間延期し、これを呼び水に戦闘終結に向けた両国の協議が始まるという報道も出ている。はたしてどうなのか。2026年3月24日の「サン！シャイン」（フジテレビ系）は、2人の専門家の見方を紹介した。「イラン攻撃反対」のバンス副大統領が担当の意味まず、キヤノングローバル戦略研究所の峯村健司・上席研究員は、「イラン攻撃終結の可能性はある」と見る。「（和平