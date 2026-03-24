【通貨別まとめと見通し】ポンド円全体として上昇基調を維持 先週から昨日までのまとめ ポンド円は全体として上昇基調を維持した。週初は211円台前半で推移していたが、週の後半にかけて買いが加速し、23日には一時213.30円付近まで上値を伸ばす展開となった。 テクニカル分析 レジスタンス2 214.00円（心理的節目） レジスタンス1 213.30円（直近高値） サポート1212.20円（直近の押し目安値） サポー