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アジア株上値重いトランプ「TACO」効果いつまで続くかイランは交渉拒否 東京時間14:09現在 香港ハンセン指数 24676.24（+293.77+1.20%） 中国上海総合指数 3849.34（+36.06+0.95%） 台湾加権指数 32950.22（+227.72+0.70%） 韓国総合株価指数 5500.15（+94.40+1.75%） 豪ＡＳＸ２００指数 8401.90（+35.99+0.43%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 73540.50（+844.11+1.16%） きの