【通貨別まとめと見通し】、南アフリカランド円急落からの劇的なV字回復 先週から昨日までのまとめ ランド円は、週の中盤にかけて大きく売られたものの、週明け23日に猛烈な買い戻しが発生するという、非常にボラティリティの高い展開となった。 動きの推移 週初～19日： 16日の9.51円付近からじりじりと値を下げ、19日には9.32円台まで下落。米国の経済指標やリスク回避の動きがランドの重石となった。 20日A