【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円乱高下を経て201円台へ回帰 先週から昨日までのまとめ スイスフラン円は、週中盤にかけての急落と、週明け23日の劇的なリバウンドが最大の特徴であった。 動きの推移 週初～19日： 202円台前半からスタートしたが、19日から20日にかけて下落圧力が強まり、一時199.49円まで急落。節目の200円を割り込む場面が見られた。 20日～21日： 200円台回復を試みるも、