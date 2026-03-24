東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 消費者物価指数（2月）08:30 結果1.3% 予想1.5%前回1.5%（前年比) 結果1.6% 予想1.7%前回2.0%（生鮮食料品除くコア・前年比) ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 イランのニクザド議員が米国との交渉を拒否 嘘つきで人間性も良心のかけらもない人と交渉するつもりない ホルムズ海峡を以前の状態に戻すつもりはない イラン