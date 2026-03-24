２３日、新製品発表会の会場で展示された多目的車（ＭＰＶ）「智界Ｖ９」を撮影する来場者。（長沙＝新華社記者／陳振海）【新華社長沙3月24日】中国通信機器大手の華為技術（ファーウェイ）は23日、湖南省長沙市で新製品発表会を開き、スマートフォン「Mate80ProMaxWindEdition」などを発表した。スマートウォッチやスマートブレスレットなどのウエアラブル機器に加え、スポーツタイプ多目的車（SUV）「問界M6」やク