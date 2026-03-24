２０日、海南省趙述島の海岸。（三沙＝新華社記者／劉蓮芬）【新華社三沙3月24日】中国海南省三沙市の島嶼の一つ趙述島は、かつては水や電力が不足し荒涼とした小さな島だった。2012年に三沙市が設立され、14年に七連嶼工作委員会が発足すると、同島はその本部拠点として、本格的な整備が進められた。地元ではここ数年、環境整備や生態修復、インフラ建設、生活の改善を継続的に推進してきた。島の環境と生産・生活条件は一変