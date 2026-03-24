資料を手に取材に応じる、安倍元首相銃撃事件の公判で裁判員を務めた30代男性＝3日、奈良県内安倍晋三元首相銃撃事件の公判で裁判員を務めた30代の男性会社員が24日までに取材に応じた。裁判では山上徹也被告（45）＝無期懲役、控訴＝の母親が世界平和統一家庭連合（旧統一教会）への献金にのめり込み、家庭が崩壊する様子が明らかにされた。審理を通じて生い立ちを改めて知った男性。被告に関し「母親と縁を切っていれば良かっ