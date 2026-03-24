千葉ロッテマリーンズは3月29日の西武戦（ZOZOマリンスタジアム）に乃木坂46の野球好きメンバーが集まるユニット「乃木坂野球部」（小川彩、金川紗耶、黒見明香、柴田柚菜、瀬戸口心月、長嶋凛桜）が来場すると発表した。当日はセレモニアルピッチやイニング間演出に出演するほか、2026パ・リーグ公式コラボソング「パシフィック・リーグに連れてって」の歌唱パフォーマンスを披露する。「パシフィック・リーグに連れてって」