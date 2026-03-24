アメリカのトランプ政権はイランへの軍事作戦をめぐり、新たに陸軍の戦闘部隊の追加派遣を検討していることがわかりました。イラン最大の石油の積み出し拠点の制圧に向けて投入される可能性もあります。ニューヨーク・タイムズは23日国防当局者の話として、トランプ政権がアメリカ陸軍の第82空挺師団の戦闘部隊を、イランに派遣することを検討していると報じました。戦闘部隊は18時間以内に世界に展開する能力を持つ3000人規模の即