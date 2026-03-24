中東情勢の悪化で高騰するガソリン価格を抑えるための補助金支給を安定的に行えるよう、政府は、今年度予算の予備費からおよそ8000億円を支出することを閣議決定しました。ホルムズ海峡の事実上の封鎖などによる原油高を受け、政府は今月19日から、ガソリンの全国の平均価格が170円程度に抑えられるよう、ガソリン元売り各社に対して補助金の支給を再開しています。補助金の財源には、およそ2800億円の基金の残高を活用する方針で