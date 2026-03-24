ひざつき製菓株式会社は3月24日、Bリーグとのコラボレーションによる「B.LEAGUEチップス」を3月31日より全国のコンビニエンスストアで販売することを発表した。 Bリーグの選手がデザインされたパッケージは全4種。イラストシールは本商品限定デザインであるB1・B2クラブ全40種のうち、ランダムで1枚が付属する。また、Bリーグ公式デジタルカード「B.LEAGUE CARD」が獲得できるシ