「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２４日午後２時現在で、宮越ホールディングスが「買い予想数上昇」で２位となっている。 この日、中国子会社の皇冠電子が深セン市で推進している「ワールド・イノベーション・センター（ＷＩＣ）」プロジェクトに関して、中国の主要金融機関との間でシンジケートローン組成に向けた正式協議を開始すると発表した。ＷＩＣ