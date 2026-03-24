昭和化学工業は後場に強含んだ。きょう午後２時ごろ、２６年３月期の期末配当予想について前回予想から４円増額の７円に修正したと発表しており、株価の支援材料となったもようだ。年間配当予想は１０円（前期実績は６円）となる。生産性向上や持ち分法投資利益の増加などによる今期の業績動向や今後の財務状況を勘案した。 出所：MINKABU PRESS