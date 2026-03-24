日本板硝子はストップ高カイ気配。この日前引け後、非公開化方針を正式発表した。米投資会社アポロ・グローバル・マネジメント＜APO＞を割当先として総額１６５０億円の新株式を発行するとともに、株式併合によるスクイーズアウト（強制買い取り）を経て非公開化する。既存株主には１株当たり５００円を交付する。１１月をメドに上場廃止となる予定だ。このほか、主要金融機関による総額１４００億円の債務の株式化