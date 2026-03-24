東急と阪急阪神ホールディングスが高い。ＳＭＢＣ日興証券は２３日、両社株の投資評価を３段階で最上位の「１」でカバレッジを開始した。目標株価は、東急は２５００円、阪急阪神は５５００円とした。同証券では、東急は渋谷を中心にプライムアセットを多く保有しており、インフレによる資産価値増加を民鉄各社での相対比較で最も享受できると評価。また、阪急阪神は海外不動産を主なドライバーとして好調な利益モメ