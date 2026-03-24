日本サッカー協会(JFA)は24日、株式会社電通と2027年から30年までの「サッカー日本代表放送権」契約を締結することで基本合意したことを発表した。JFAは「2027年1月1日から2030年12月31日の4年間に開催される、JFAが権利を有する各日本代表戦の放送・配信を、株式会社電通にサポートいただきます」と説明。男子A代表や日本女子代表(なでしこジャパン)、U-23日本代表、フットサル日本代表、ビーチサッカー日本代表などJFAが権利