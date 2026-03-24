RCランスは23日、パリSGがUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のためにリーグアンの日程変更を求めたことには応じない姿勢を示した。欧州CL2連覇を狙うパリSGは4月8日にホームで、同14日にアウェーでリバプールとの準々決勝を予定している。間の同11日には敵地でリーグアンのRCランス戦が組まれているなか、欧州CLに万全のコンディションで臨むためRCランス戦の延期を要請したことが報じられていた。だが、2位・RCランスは1試