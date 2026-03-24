アジアサッカー連盟(AFC)は24日、延期となったAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)西地区決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)を4月13日と14日にサウジアラビアで一発勝負による開催とすることを発表した。ACLEラウンド16は東西各地区に分かれてホーム・アンド・アウェー方式で今月実施する予定だったが、中東情勢を受けて西地区のみ延期されていた。すでに東地区の準々決勝進出チームは決定していて日本からはFC町田ゼルビア