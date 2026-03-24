[故障者情報]川崎フロンターレは24日、DF谷口栄斗が左ハムストリング肉離れと診断されたことを公表した。全治期間は明らかにしていない。谷口は今季東京ヴェルディから加入。ここまで6試合に出場していたが、18日の東京V戦で負傷した。