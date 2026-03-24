韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が3月24日、同月21日に行われたBTSのカムバック公演を「光化門と大韓民国の広報に決定的な役割を果たしたと思う」と称賛した。【写真】韓国流通業界がフィーバー状態!?「BTSノミクス」の恩恵李大統領は同日、青瓦台（韓国大統領府）で開かれた国務会議において、文化体育観光部（日本の文部科学省に相当）のチェ・フィヨン長官の関連報告に対し「大きな役割を果たしたと思う。これで（観光客