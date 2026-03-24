Number_iのキュートなショットがPrime Video LATAM公式X（メキシコ・ブラジル・アルゼンチンなどラテンアメリカ地域向けの公式Amazon Prime Videoアカウント）で公開されており、話題を呼んでいる。 【写真】Number_iのキュートなシマエナガ帽子ショット①② ■「彼らはすべてが素晴らしい」とスペイン語で紹介 投稿では、上下2枚のカットがコラージュされた写真が公開。上段では、3人揃ってNumber