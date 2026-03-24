M!LKが表紙を飾った3月23日発売の『CanCam』5月号特別版の重版が決定したことが、『CanCam』公式Xで発表された。 【写真】M!LK『CanCam』初表紙の重版報告／佐野勇斗バースデーショット ■佐野勇斗の誕生日の3月23日に投稿 M!LKが『CanCam』の表紙を飾るのは、今回が初めて。ギュッと体を寄せ合い弾ける笑顔で並んだ5人のカットが話題となっており、今回の投稿でも「たくさんの反響をありがとうございます」と感謝