ステラケミファ [東証Ｐ] が3月24日後場(14:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の39億円→42億円(前期は41.6億円)に7.7％上方修正し、一転して0.9％増益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の14.2億円→17.2億円(前年同期は21.9億円)に21.0％増額し、減益率が35.0％減→21.4％減に縮小する計算になる。