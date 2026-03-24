元TBSアナウンサーの国山ハセン氏（35）が23日放送のABEMA「AbemaPrime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に出演。人生で後悔していることを明かした。同番組では、SNSで話題になった“27歳でまったく貯金ができない”という投稿を受け、20代の貯蓄についてトークを展開した。国山氏は「私も20代の頃は貯金がゼロだった。そこから会社員を辞めて、今はいろいろ投資とかを回せるようになって、実際に貯金ができてきた」と打ち