◇第98回選抜高校野球大会第6日2回戦中京大中京 9―4（延長10回タイブレーク） 帝京（2026年3月24日甲子園）中京大中京（愛知）が2回戦で延長10回の末に帝京（東京）を9―4で破り、5年ぶりとなる8強に一番乗りを果たした。1931年（昭6）の第8回大会に初出場以来、選抜で歴代1位を更新する通算60勝目をマークした。4―4で迎えたタイブレークの延長10回、相手野選で無死満塁とし、1番・田中大晴（3年）が三遊間を破るこ