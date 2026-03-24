中京大中京９―４帝京（２回戦＝２４日）４―４で延長タイブレイクに突入し、十回、中京大中京（愛知）は半田の満塁走者一掃の二塁打などで一気に５点を奪い、勝負を決めた。帝京（東京）は五回に打線がつながり、４点を奪って追いついたが、その後は中京大中京の２番手・太田を攻めきれなかった。