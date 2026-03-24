廃棄されたスマホやパソコンなどからレアアースを含む金属などを取り出して、国内で資源を循環させる試みが始まります。伊藤忠商事は、アメリカの電子機器リサイクル大手「ERI」との提携を発表しました。中古スマホの販売などを手掛ける子会社の「Belong」を通じ、来月をめどに共同で新会社を設立します。新会社では「ERI」の技術を用い、AIやロボットアームを使って電子機器を細かく砕いたり、部品を選別したりする事業を日本で展