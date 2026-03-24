アメリカ地質調査所によりますと、日本時間の24日午後1時37分ごろ、トンガのババウ島の西153キロメートルの太平洋で、マグニチュード7.6の地震がありました。【映像】米地質調査所のホームページ震源の深さは237.5キロメートルです。太平洋津波警報センターは、日本時間の午後2時現在、津波警報や注意報は出していません。（ANNニュース）