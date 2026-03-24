「選抜高校野球・２回戦、中京大中京９−４帝京」（２４日、甲子園球場）中京大中京がタイブレークの激闘を制し、一番乗りで２１年選抜以来５年ぶりの８強入りを決めた。選抜大会史上初の通算６０勝目を飾った。１回戦で５９勝目をあげ、同じ愛知県の東邦と５８勝から単独トップに立っていた。タイブレークの十回に１番田中の適時打で勝ち越すと、２番半田が走者一掃の適時二塁打で一気に突き放し、この回一挙５点を奪い試合