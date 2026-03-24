ロックバンドOKAMOTO’Sのベーシスト、ハマ・オカモト（35）が23日放送のテレビ朝日系「ハマスカ放送部」（月曜深夜0時15分）に出演。番組内での齋藤飛鳥（27）のリアクションを見抜いた。同番組の最後の放送で、4年半の放送を振り返るクイズを行った。正解数に応じてポイントがたまり、ポイントが増えると替えられる景品も豪華になるというものだった。景品はBALMUDAの家電で、全問正解で約7万円の加湿器、4問正解でケトル、3問正