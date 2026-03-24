エンゼルスとのオープン戦米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手は23日（日本時間24日）、本拠地でのエンゼルスとのオープン戦に先発。初回は4四死球の乱調で1死も奪えずに降板した。オープン戦の特別ルールにより、2回から再登板。2回0/3を投げて被安打ゼロ、2奪三振も、6四球、2死球で5失点（自責5）と不安が残る内容だった。デーブ・ロバーツ監督は試合後、レギュラーシーズン4戦目となる30日（同31日）の本拠地ガーディア