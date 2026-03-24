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【ユニバーサル・クールジャパン 2026】 開催中 【USJ：葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ～追憶の旅～】 開催期間：2026年5月30日～2027年1月11日 ユー・エス・ジェイは、没入型ウォークスルーアトラクション「葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ᦉ