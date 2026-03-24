Androidデバイスのメモアプリからパスワードや金融情報などを盗み出すマルウェア「Perseus」が発見されたと報告されています。 オランダのモバイル専門セキュリティ企業・ThreatFabricによると、このPerseusは従来の銀行型トロイの木馬「Cerberus」や「Phoenix」を基に進化させたものとのことです。 Androidのアクセシビリティサービス（障がいを持つユーザーがデバイスを操作しやすくする機能）を悪用し、リアルタイム