俳優の柳楽優弥と松村北斗が23日、Netflixシリーズ『九条の大罪』の配信直前イベントに、池田エライザ、音尾琢真、ムロツヨシ、土井裕泰監督と共に登壇。初共演で強い絆が生まれたと明かした。【写真】豪華キャスト集結！ 『九条の大罪』配信直前イベントの様子本作は、累計1,800万部を突破した『闇金ウシジマくん』の作者・真鍋昌平氏による同名漫画を、土井裕泰監督の手で実写化した衝撃の法とモラルのクライムエンタテイン