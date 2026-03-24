◆ファーム・リーグ巨人―西武（２４日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝が１軍から参加して西武戦で先発。４回６０球を投げ、４安打無失点、１四球で降板した。この日の最速は１５５キロ。カーブ、カットボール、チェンジアップを有効に使い、４つの三振を奪った。この日は甲斐とのバッテリー。３回まで毎回走者を背負ったが、あと一打を許さず本塁を踏ませなかっ