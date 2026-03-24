◆センバツ第６日▽２回戦滋賀学園―八戸学院光星（２４日・甲子園）１回戦で長崎西を破った滋賀学園は２回戦で八戸学院光星と戦う。勝てば２０１６年春、２４年夏に続く甲子園３度目の８強進出となる。先発投手には、初戦で登板した土田義貴でも伴田蒼生（ともに３年）でもなく、背番号１５の奥間賢（けねす、３年）が起用される。試合前の取材に対応した山口達也監督は「土田と伴田（の状態）が芳しくないので」と説明